ФНС предупреждает: к сентябрю 2026 года потребуется обновить электронную подпись для отчетности в СФР

Налоговая служба изменила требования к квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи. Кто должен перевыпустить сертификат, куда обращаться и как избежать блокировки отчетности — в материале.

ФНС настоятельно рекомендует проверить квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая используется для сдачи отчетности в Социальный фонд России. С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые требования к составу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Ключевое изменение — обязательное включение в сертификат параметра «Согласование ключей». Без него отчетность в СФР с нового срока принимать не будут: система просто отклонит документы, подписанные старой подписью.

Перевыпустить сертификат можно тремя способами: через личный кабинет налогоплательщика, в пункте выдачи удостоверяющего центра ФНС или в офисе обслуживания доверенного лица УЦ ФНС. Процедура бесплатна и занимает минимум времени.

Важный нюанс: если сертификат был выдан после 28 августа 2025 года, обновлять его не требуется — новый параметр уже включен в его состав. Проверить наличие параметра можно в разделе «Состав сертификата» в личном кабинете.

Эксперты советуют не откладывать перевыпуск на последний момент: в сентябре 2026 года возможны очереди в пунктах выдачи. Лучше обновить подпись заранее, чтобы избежать срыва сроков сдачи отчетности и возможных штрафов.

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