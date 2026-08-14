⚡️ Итоги дня: Росстандарт утвердил ГОСТ на икру, арбузная нарезка стала хитом, Sunlight разрешили копировать Cartier, россияне скупают недвижимость в Таиланде

Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов.

Спрос россиян на готовую арбузную нарезку в июле-августе 2026 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Продажи автомашин Solaris в июле 2026 года сократились на 55%.

Россияне начали активнее покупать персональные зарядки для электромобилей. С возникновением нестабильной ситуации с топливом спрос на личные станции вырос вдвое, а на услуги стационарных общественных установок — на 15-20%.

Минимальная стоимость яблок «первой цены» в крупных российских торговых сетях в начале августа 2026 года составляет 91 рубль за килограмм.

«Самокат» начал тестирование биометрии для покупок энергетиков.

В России впервые выдали веганский сертификат на масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка — Поле» из Республики Татарстан.

ГОСТ на стеклянные банки для сыпучего кофе и продуктов на его основе утвердили в России, он вступит в силу с 1 апреля 2027 года

Суд разрешил Sunlight копировать Cartier. Он отклонил иск швейцарского холдинга Richemont на 25 млн рублей, поданный за элемент украшения в виде головки винта.

Среди российских покупателей зарубежной недвижимости в первой половине 2026 года особой популярностью стал пользоваться Таиланд. Спрос на объекты в этой стране вырос почти в полтора раза.

Остановки общественного транспорта должны быть расположены рядом с поликлиниками, школами и детскими садами. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Миронов предложил увеличить зарплаты врачей до 200% от средней по региону.

Карту болельщика оформили уже 4 млн человек.

Клиенты Сбера смогут пополнять карту «Тройка» по СМС.

Игровая франшиза GTA возглавила список игр, экранизацию которых больше всего хотели бы увидеть молодые российские геймеры.

Кибермошенники начали использовать реальные договоры и реквизиты компаний, предлагая купить подержанные автомобили из Европы.

Дистанционные мошенники блокируют устройства Apple от лица работодателя, который предлагает установить или настроить корпоративное оборудование, для чего просят выйти из аккаунта.