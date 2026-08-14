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⚡️ Итоги дня: Росстандарт утвердил ГОСТ на икру, арбузная нарезка стала хитом, Sunlight разрешили копировать Cartier, россияне скупают недвижимость в Таиланде

Подготовили обзор главных событий дня — 14 августа 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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  • Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов.

  • Спрос россиян на готовую арбузную нарезку в июле-августе 2026 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

  • Продажи автомашин Solaris в июле 2026 года сократились на 55%.

  • Россияне начали активнее покупать персональные зарядки для электромобилей. С возникновением нестабильной ситуации с топливом спрос на личные станции вырос вдвое, а на услуги стационарных общественных установок — на 15-20%.

  • Минимальная стоимость яблок «первой цены» в крупных российских торговых сетях в начале августа 2026 года составляет 91 рубль за килограмм.

  • «Самокат» начал тестирование биометрии для покупок энергетиков.

  • В России впервые выдали веганский сертификат на масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка — Поле» из Республики Татарстан.

  • ГОСТ на стеклянные банки для сыпучего кофе и продуктов на его основе утвердили в России, он вступит в силу с 1 апреля 2027 года

  • Суд разрешил Sunlight копировать Cartier. Он отклонил иск швейцарского холдинга Richemont на 25 млн рублей, поданный за элемент украшения в виде головки винта.

  • Среди российских покупателей зарубежной недвижимости в первой половине 2026 года особой популярностью стал пользоваться Таиланд. Спрос на объекты в этой стране вырос почти в полтора раза.

  • Остановки общественного транспорта должны быть расположены рядом с поликлиниками, школами и детскими садами. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

  • Миронов предложил увеличить зарплаты врачей до 200% от средней по региону.

  • Карту болельщика оформили уже 4 млн человек.

  • Клиенты Сбера смогут пополнять карту «Тройка» по СМС.

  • Игровая франшиза GTA возглавила список игр, экранизацию которых больше всего хотели бы увидеть молодые российские геймеры.

  • Кибермошенники начали использовать реальные договоры и реквизиты компаний, предлагая купить подержанные автомобили из Европы.

  • Дистанционные мошенники блокируют устройства Apple от лица работодателя, который предлагает установить или настроить корпоративное оборудование, для чего просят выйти из аккаунта.

  • В Италии спрос на электроэнергию достиг рекордного уровня из-за жары.

Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
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