ФАС выявила антиконкурентные соглашения в закупках на 198,5 млрд рублей

Чаще всего ограничивающие конкуренцию соглашения в первом полугодии 2026 года выявляли в строительстве, дорожном комплексе и фармацевтике.

За первые шесть месяцев 2026 года Федеральная антимонопольная служба возбудила 161 дело об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По итогам рассмотрения дел ведомство приняло 131 решение о нарушении антимонопольного законодательства.

Антиконкурентные соглашения выявили в 89 регионах России. Ответчиками по делам стали 465 хозяйствующих субъектов и 73 заказчика.

Выявленные соглашения затронули 4 945 закупок. Общая сумма их начальных максимальных цен контрактов составила 198,5 млрд рублей.

Больше всего ограничивающих конкуренцию соглашений ФАС обнаружила в строительстве и дорожном комплексе, а также в фармацевтической отрасли.

За первое полугодие центральный аппарат ФАС назначил административные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ на общую сумму 20,3 млрд рублей. При выявлении нарушений служба все активнее использует ГИС «Антикартель». С начала 2026 года с помощью этой системы было возбуждено почти 40% дел.