Каждый второй россиянин готов вернуться в родной город при сохранении дохода

Почти половина россиян — 47% — готовы вернуться в родной город, если смогут сохранить там сопоставимый с нынешним уровень дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса ГК «КОРТРОС».

Еще для 15% респондентов решение о возвращении зависит от качества жилья, для 10% — от состояния городской инфраструктуры.

При одинаковой стоимости недвижимости 43% опрошенных предпочли бы жить в родном городе, а не в Москве или Санкт-Петербурге. Москву выбрали 28% участников исследования, Петербург — 18%, другой город — 11%.

В случае переезда больше половины россиян — 52% — хотели бы приобрести квартиру в новом жилом комплексе. Частный дом предпочли 25%, квартиру на вторичном рынке — 17%, таунхаус — 6%.

При этом 39% респондентов считают, что за последние десять лет их родной город стал заметно привлекательнее. Существенных изменений не увидели 31%, а 20% полагают, что ситуация, напротив, ухудшилась.

В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. жителей разных городов России.