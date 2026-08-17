Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Госзакупки
Читать 1 мин

Минпромторг поменяет порядок выдачи разрешений на закупку импортных промтоваров

Расширят перечень сведений, которые необходимо указывать в заявке на получение разрешения.

369 просмотров17 открытий

Минпромторг предлагает уточнить порядок выдачи разрешения на закупку импортных промышленных товаров по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Проект приказа ведомства размещен на портале проектов НПА 10 августа 2026 года.

Закупать иностранные товары разрешат, если аналоги в России не производят, или их характеристики не соответствуют техническим требованиям. Также предлагается разрешить подавать заявки на закупку от имени других заказчиков, если компания имеет право влиять на их хозяйственные решения.

Также расширят перечень сведений, которые нужно указывать в заявке на получение разрешения.

Документ можно будет выдать только на часть закупаемого объема, если российский производитель подтвердит готовность поставить аналогичный товар в нужные сроки и место.

Разрешение будет действовать в течение 18 месяцев со дня выдачи. Его не придется переоформлять, если совокупное количество товара, на которое оно выдано, не превышает установленные лимиты.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
96K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка