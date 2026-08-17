Минпромторг поменяет порядок выдачи разрешений на закупку импортных промтоваров

Расширят перечень сведений, которые необходимо указывать в заявке на получение разрешения.

Минпромторг предлагает уточнить порядок выдачи разрешения на закупку импортных промышленных товаров по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Проект приказа ведомства размещен на портале проектов НПА 10 августа 2026 года.

Закупать иностранные товары разрешат, если аналоги в России не производят, или их характеристики не соответствуют техническим требованиям. Также предлагается разрешить подавать заявки на закупку от имени других заказчиков, если компания имеет право влиять на их хозяйственные решения.

Также расширят перечень сведений, которые нужно указывать в заявке на получение разрешения.

Документ можно будет выдать только на часть закупаемого объема, если российский производитель подтвердит готовность поставить аналогичный товар в нужные сроки и место.

Разрешение будет действовать в течение 18 месяцев со дня выдачи. Его не придется переоформлять, если совокупное количество товара, на которое оно выдано, не превышает установленные лимиты.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.