Эксперт объяснила правила общения с сотрудниками после рабочего дня

Работодатель не может установить для сотрудников постоянную обязанность быть на связи в свободное время. Право на отдых сохраняется и при дистанционной работе.

Сотрудник вправе не читать рабочие чаты и не отвечать руководителю после окончания рабочего дня. Согласно ст. 106 ТК РФ, во время отдыха работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать это время по своему усмотрению. Об этом «Клерку» рассказала генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Работодатель может прописать правила коммуникации в локальных документах, однако требование постоянно оставаться на связи после работы не должно ухудшать положение сотрудника по сравнению с трудовым законодательством.

Юрист, директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров уточнил, что соответствующее условие трудового договора или локального нормативного акта не подлежит применению, если оно ухудшает положение работника. Это следует в том числе из ст. 8 ТК РФ.

«Отвечать на сообщения начальника в нерабочее время работник не обязан», — подчеркнул Александров.

При ненормированном рабочем дне работника можно эпизодически привлекать к выполнению трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Такой режим предусмотрен ст. 101 ТК РФ, однако он не означает круглосуточную доступность сотрудника.

При дистанционной работе право на отдых также сохраняется. Агаева отметила, что выполнение рабочих задач, созвоны и внесение правок за пределами установленного рабочего времени могут иметь значение при учете рабочего времени.

Работодателям эксперт рекомендует закрепить во внутренних правилах каналы и время коммуникации и указать, что сообщения вне рабочих часов не требуют немедленного ответа.