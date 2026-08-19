Юрист предупредил работодателей о штрафах за незаконные выговоры

Сотрудника нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности только за отсутствие ответа руководителю в свободное от работы время. Такое взыскание можно обжаловать.

Сотрудника нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности только за отсутствие ответа руководителю в свободное от работы время. Такое взыскание можно обжаловать.

Выговор за игнорирование сообщений начальника после окончания рабочего дня может быть признан незаконным, если сотрудник в этот период не обязан был выполнять трудовые функции. Об этом «Клерку» рассказал юрист, директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров.

Дисциплинарное взыскание применяется за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей. В свободное от работы время сотрудник по общему правилу освобожден от их выполнения.

«Привлечение к дисциплинарной ответственности за игнорирование сообщений начальника в нерабочее время является незаконным», — отметил Александров.

Если работодатель все же применил взыскание, сотрудник может обжаловать его в государственной инспекции труда или суде. Генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева добавила, что перед применением дисциплинарного взыскания работодатель должен запросить у сотрудника письменное объяснение. В нем работник может указать, что сообщение поступило после окончания рабочего дня и он не привлекался к сверхурочной работе в установленном порядке.

За нарушение трудового законодательства работодателю может грозить административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. В частности, по ч. 1 этой статьи штраф для юридических лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Чтобы избежать споров, работодателям следует определить время рабочей коммуникации и не требовать от сотрудников постоянных ответов в нерабочие часы. Если возникает необходимость привлечь работника к сверхурочной работе, ее нужно оформлять в соответствии с требованиями ТК РФ.