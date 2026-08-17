Малому и среднему бизнесу дадут до 30 млн рублей на выход на биржу, срок истекает 1 сентября 2026

Минэкономики помогает малому и среднему бизнесу с выходом на биржу, снижая расходы на размещение ценных бумаг.

В 2026 году увеличили предельные размеры компенсации затрат по ключевым направлениям, пишет в своем ТГ-канале замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.



Максимальная сумма возмещения составит:

размещение акций на фондовой бирже — до 30 млн рублей;

размещение облигаций — до 5 млн;

размещение акций на инвестиционных платформах — до 10 млн.

За первое полугодие 2026 года МСП привлекли на бирже более 10 млрд рублей. Отмечается приток технологических стартапов и креативных индустрий, отметил основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Так как заявки на субсидии принимаются до 1 сентября 2026 года, шансы успеть имеют компании, чьи сделки по размещению ценных бумаг уже завершены или находятся на финальной стадии расчетов. Остальным он рекомендует ориентироваться на следующий транш финансирования в четвертом квартале.

Сумма в 30 млн рублей достаточна для покрытия базовых издержек IPO малой капитализации, но может не покрыть расходы амбициозного размещения

«Субсидия выдается по принципу “наименьшей из величин”: фиксированный лимит, фактически понесенные затраты или процент от привлеченных средств (до 5% для акций). Компании, вероятно, столкнутся с необходимостью покрывать от 20% до 40% расходов из собственных средств, включая косвенные расходы (например, на IR-службу)», — рассказал Исаков.

В случае срыва размещения или его переноса после получения субсидии, деньги придется вернуть в полном объеме, предупредил эксперт.

Субсидии выплачивают постфактум, после подтверждения завершения затрат и поступления средств от инвесторов. Включение авансовых платежей в заявку может быть расценено как нецелевое использование средств, подчеркнул он.