Кадровики могут собирать данные военнообязанных без лишних согласий

Сбор сведений для воинского учета это исполнение гособязанности, а не коммерческая обработка данных.

В компании планируют сверить данные военнообязанных сотрудников для обновления сведений по воинскому учету в форме анкетирования.

Нужно ли запрашивать согласие на обработку персданных – разъясняет эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Отдельное согласие сотрудника на обработку персональных данных в такой ситуации брать не нужно.

Сверка данных по воинскому учету — это не обычная коммерческая обработка.

Ее цель — выполнить государственную обязанность работодателя: обеспечить актуальность сведений для военкомата. Закон прямо предусматривает, что организации должны сверять свои учетные данные с теми, что есть в документах воинского учета сотрудников (военный билет, удостоверение призывника).

То есть обработка здесь — это средство для исполнения законной обязанности, а не самостоятельная цель.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.