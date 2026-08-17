Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Воинский учет
Читать 1 мин
Эксклюзив

Кадровики могут собирать данные военнообязанных без лишних согласий

Сбор сведений для воинского учета это исполнение гособязанности, а не коммерческая обработка данных.

602 просмотра148 открытий
1

В компании планируют сверить данные военнообязанных сотрудников для обновления сведений по воинскому учету в форме анкетирования.

Нужно ли запрашивать согласие на обработку персданных – разъясняет эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Отдельное согласие сотрудника на обработку персональных данных в такой ситуации брать не нужно.

Сверка данных по воинскому учету — это не обычная коммерческая обработка.

Ее цель — выполнить государственную обязанность работодателя: обеспечить актуальность сведений для военкомата. Закон прямо предусматривает, что организации должны сверять свои учетные данные с теми, что есть в документах воинского учета сотрудников (военный билет, удостоверение призывника).

То есть обработка здесь — это средство для исполнения законной обязанности, а не самостоятельная цель.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.  

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка»Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа

Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
99K

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а теперь расскажите в чём отличие в данных для целей воинского учёта и для целей налогового и пенсионного учёта??

    Ведь я и паспортные данные и свдеения про ИНН-СНИЛС собираю не в целях коммерческих, а тоже

    Кадровики могут собирать данные военнообязанных без лишних согласий

    выполнить государственную обязанность работодателя: обеспечить актуальность сведений для военкомата.

    налоговой и социального фонда!

    а другого, конкретно мне или предприятию вообще-то и не нужно и не требуется вовсе!

    Если бы не вся эта бюрократия, то мы прекрасно могли бы обойтись всеми взаимоотношениями по формуле сделай это - получишь столько

    И вообще никому нет разницы как кого зовут и у кого что в учредительных документах !

ГлавнаяПодписка