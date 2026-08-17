Кадровики могут собирать данные военнообязанных без лишних согласий
Сбор сведений для воинского учета это исполнение гособязанности, а не коммерческая обработка данных.
В компании планируют сверить данные военнообязанных сотрудников для обновления сведений по воинскому учету в форме анкетирования.
Нужно ли запрашивать согласие на обработку персданных – разъясняет эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
Отдельное согласие сотрудника на обработку персональных данных в такой ситуации брать не нужно.
Сверка данных по воинскому учету — это не обычная коммерческая обработка.
Ее цель — выполнить государственную обязанность работодателя: обеспечить актуальность сведений для военкомата. Закон прямо предусматривает, что организации должны сверять свои учетные данные с теми, что есть в документах воинского учета сотрудников (военный билет, удостоверение призывника).
То есть обработка здесь — это средство для исполнения законной обязанности, а не самостоятельная цель.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Комментарии1
а теперь расскажите в чём отличие в данных для целей воинского учёта и для целей налогового и пенсионного учёта??
Ведь я и паспортные данные и свдеения про ИНН-СНИЛС собираю не в целях коммерческих, а тоже
налоговой и социального фонда!
а другого, конкретно мне или предприятию вообще-то и не нужно и не требуется вовсе!
Если бы не вся эта бюрократия, то мы прекрасно могли бы обойтись всеми взаимоотношениями по формуле сделай это - получишь столько
И вообще никому нет разницы как кого зовут и у кого что в учредительных документах !