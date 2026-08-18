Как ИИ меняет работу бухгалтерии: 20 августа состоится вебинар о внедрении ИИ‑Помощника в 1С

Эксперт Aston расскажет, как автоматизировать ввод первичных документов в 1С: от распознавания и проверки данных до уточнения спорных полей и финального контроля формы.

20 августа в 16:00 мск состоится вебинар «ИИ в 1С: как упростить ввод первичных документов». Эксперт от компании Aston Илья Рудяк покажет, как интерактивный ИИ‑Помощник в 1С берет на себя большую часть рутинной работы с входящими документами.

Инструмент переносит сведения из сканов, фотографий и файлов, сопоставляет их с данными в базе, выявляет расхождения и уточняет недостающую информацию.

В программе мероприятия — разбор ключевых сценариев автоматизации. Участникам расскажут, почему простого распознавания текста в счете или инвойсе недостаточно для корректного заполнения документа в 1С, и как сократить ручной перенос реквизитов. Вы узнаете, как ИИ‑Помощник извлекает сведения из файла и находит в базе нужные организацию, контрагента, договор, банковский счет, проект и статью движения денежных средств.

Вебинар будет полезен финансовым директорам, главным бухгалтерам, руководителям казначейства, закупок и центров обработки документов, а также командам 1С, которые хотят сократить ручную обработку входящих документов, сохранив контроль за результатом.

На вебинаре разберем:

почему распознать текст в счете или инвойсе недостаточно, чтобы правильно заполнить документ в 1С;

как сократить ручной перенос реквизитов из входящего файла в форму документа;

как ИИ-Помощник по заполнению документов в 1С извлекает сведения из файла и находит в базе нужные организацию, контрагента, договор, банковский счёт, проект и статью движения денежных средств;

как система работает с недостающими и неоднозначными данными: задает уточняющие вопросы, отмечает спорные поля и вносит изменения по текстовому комментарию;

как проверить заполненную форму и скорректировать ее обычным текстовым комментарием перед дальнейшей обработкой;

как устроен контроль.

Спикер — Илья Рудяк, архитектор 1С в Aston. Он интегрирует ИИ‑инструменты в 1С, что позволяет компаниям использовать умную аналитику, автоматическую обработку документов и предиктивную отчетность, снижая нагрузку на сотрудников. Рудяк специализируется на автоматизации оперативного контура на базе продуктов 1С.

Мероприятие пройдет в онлайн‑формате 20 августа с 16:00 до 17:00. Регистрируйтесь по ссылке.