Банки Беларуси и Казахстана ввели заградительные комиссии за прием рублей

За внесение наличных российских рублей на счет теперь придется отдать до 20% суммы. Безналичных операций ограничения пока не касаются.

Банки Беларуси и Казахстана резко повысили комиссии за прием наличных рублей. Как подсчитал РБК, тарифы ужесточили как минимум десять кредитных организаций.

В частности, казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) с 12 августа увеличил комиссию за прием наличных рублей от физлиц через кассы, терминалы и банкоматы на текущие и сберегательные счета с 5 до 10%. Halyk Bank в июле поднял для розничных клиентов ставку сборов за прием рублей до 15%, а c 10 августа повысил комиссию с 5 до 10% на прием наличных рублей уже от бизнеса. Причем новые правила распространяются не только на нерезидентов, но и на граждан республики.

В Беларуси МТБанк, ВТБ, Сбербанк, БелВЭБ, Беларусбанк, Технобанк и «Цептер Банк» установили комиссию 15%. «Нео Банк Азия» берет 20%. Например, МТБанк официально сообщил о комиссии 15% для счетов нерезидентов.

В Казахстане Банк ЦентрКредит с 12 августа повысил комиссию за прием наличных рублей до 10%. У Halyk Bank сбор для физлиц составляет 15%, у Freedom Bank с 17 августа будет действовать тариф 2,5%.

Банки объясняют новые условия избытком рублевой наличности и сложностями с ее вывозом, инкассацией и конвертацией. При этом безналичные рублевые переводы продолжают работать по прежним правилам.