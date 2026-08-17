💲 Курс доллара, евро, юаня на 17 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 84,5 рубля, евро стоит 97,5.
На 17 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,5 рубля, курс евро — 97,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,5449 рубля
Евро
97,5141 рубля
Юань
12,4789 рубля
Генеральный директор «Альфа‑Форекс» Гузель Проценко считает, что ослабление рубля сохраняется, а доллар до конца августа может находиться в диапазоне 82-85 рублей. По ее словам, геополитическая напряженность и высокий спрос на валюту продолжают поддерживать движение доллара вверх, несмотря на возможный эффект налогового периода.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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