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Курсы валют
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💲 Курс доллара, евро, юаня на 17 августа 2026 года

Банк России установил курс доллара США 84,5 рубля, евро стоит 97,5.

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На 17 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,5 рубля, курс евро — 97,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 августа 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

84,5449 рубля

Евро

97,5141 рубля

Юань

12,4789 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 17 августа 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 17 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Генеральный директор «Альфа‑Форекс» Гузель Проценко считает, что ослабление рубля сохраняется, а доллар до конца августа может находиться в диапазоне 82-85 рублей. По ее словам, геополитическая напряженность и высокий спрос на валюту продолжают поддерживать движение доллара вверх, несмотря на возможный эффект налогового периода.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

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Елена Макарова

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