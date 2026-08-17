💲 Курс доллара, евро, юаня на 17 августа 2026 года

На 17 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,5 рубля, курс евро — 97,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 августа 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,5449 рубля Евро 97,5141 рубля Юань 12,4789 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 17 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Генеральный директор «Альфа‑Форекс» Гузель Проценко считает, что ослабление рубля сохраняется, а доллар до конца августа может находиться в диапазоне 82-85 рублей. По ее словам, геополитическая напряженность и высокий спрос на валюту продолжают поддерживать движение доллара вверх, несмотря на возможный эффект налогового периода.

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