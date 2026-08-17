Во втором квартале 2026 года в России резко выросла безработица

В Свердловской области показатель увеличился на 84%, в Москве — на 70%, а в Московской области — на 36%. Рост безработицы эксперты связывают с высокой ключевой ставкой и активным внедрением нейросетей в бизнес-процессы.

Данные Росстата за второй квартал 2026 года свидетельствуют о том, что крупные регионы сильнее реагируют на спад деловой активности из-за высокой концентрации бизнеса.

В менее крупных субъектах РФ уровень безработицы пока остается на прежних отметках.

Работодатели стремятся сократить издержки, поэтому замедляют наем и перестают удерживать персонал любой ценой. Кроме того, компании активно передают рутинные задачи нейросетям, что меняет структуру спроса на специалистов.

«Основная причина — высокая ключевая ставка. Работодатели стараются уменьшить издержки, а потому замедляют наем и больше не стремятся сохранять сотрудников любой ценой», — пояснила собственник и руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова.

Эксперты оценивают этот тренд как положительный, так как рынок труда постепенно выходит из состояния перегрева. В июне уровень безработицы в стране опускался до рекордно низких 2,1%, тогда как здоровым показателем для экономики считается диапазон 3–5%.

По словам младшего научного сотрудника РАНХиГС Дарины Медведниковой, такие значения позволяют сохранить справедливую конкуренцию между работодателями и соискателями.