Закрытие банковских офисов в 2026 году достигло максимума за семь лет

Кредитные организации ускорили закрытие точек обслуживания из-за массового перехода клиентов в цифровые каналы и стремления сократить операционные расходы. Подобная динамика стала максимальной за последние семь лет.

За январь-август 2026 года банки закрыли 1370 дополнительных офисов. В среднем ежемесячно прекращали работу 196 точек, что вдвое превышает показатели прошлого года. Если текущий темп сохранится, к концу 2026 года общее число ликвидированных отделений достигнет 2150.

Около 40% всех закрытий пришлось на «Сбер», который оптимизирует самую широкую сеть офисов в стране. Главная причина оптимизации — изменение привычек клиентов, которые предпочитают дистанционные сервисы, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, большинство стандартных операций и финансовых услуг теперь доступны онлайн, а потребность в наличных закрывают банкоматы. Об этом пишут «Известия».

Ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Илья Ларин отметил, что офисы, открытые в период высокой зависимости клиентов от очного обслуживания, постепенно утрачивают эффективность. По его словам, именно поэтому банки закономерно стремятся сокращать расходы на содержание таких точек.

Эксперты отмечают, что банки не планируют полностью отказываться от офлайн-присутствия. Отделения сохраняют значение для сложных консультаций, сегмента private banking и решения вопросов, требующих личного визита, например, при разблокировке счетов. В будущем сеть может сократиться еще сильнее: через пять лет число офисов способно уменьшиться в 2-2,5 раза, до 12 тыс. точек.