Андрей Клепач покинул пост главного экономиста ВЭБ.РФ

Кандидатура нового главного экономиста госкорпорации уже определена. Его имя пока не раскрывается.

Андрей Клепач больше не занимает должность главного экономиста ВЭБ.РФ. В ближайшее время на этот пост назначат нового человека, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек, кандидатура которого уже определена», — заявили в ВЭБ.РФ.

Клепач работал главным экономистом ВЭБ.РФ с 2014 года. Эту должность он совмещал с постом заместителя председателя госкорпорации.

До перехода в ВЭБ.РФ Клепач занимал должность заместителя министра экономического развития России, где отвечал за макроэкономическую политику.