Андрей Клепач покинул пост главного экономиста ВЭБ.РФ
Кандидатура нового главного экономиста госкорпорации уже определена. Его имя пока не раскрывается.
Андрей Клепач больше не занимает должность главного экономиста ВЭБ.РФ. В ближайшее время на этот пост назначат нового человека, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«В ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек, кандидатура которого уже определена», — заявили в ВЭБ.РФ.
Клепач работал главным экономистом ВЭБ.РФ с 2014 года. Эту должность он совмещал с постом заместителя председателя госкорпорации.
До перехода в ВЭБ.РФ Клепач занимал должность заместителя министра экономического развития России, где отвечал за макроэкономическую политику.
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