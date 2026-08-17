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Увольнение
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Андрей Клепач покинул пост главного экономиста ВЭБ.РФ

Кандидатура нового главного экономиста госкорпорации уже определена. Его имя пока не раскрывается.

Андрей Клепач больше не занимает должность главного экономиста ВЭБ.РФ. В ближайшее время на этот пост назначат нового человека, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек, кандидатура которого уже определена», — заявили в ВЭБ.РФ.

Клепач работал главным экономистом ВЭБ.РФ с 2014 года. Эту должность он совмещал с постом заместителя председателя госкорпорации.

До перехода в ВЭБ.РФ Клепач занимал должность заместителя министра экономического развития России, где отвечал за макроэкономическую политику.

Автор

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99.6K
Елена Макарова

Комментарии

7
  • Сергей

    Ох и важная новость! Подскажите, а кто у них старший сантехник и когда ему замену найдут?

  • V
    VadimBA

    Андрей Клепач покинул пост главного экономиста ВЭБ.РФ

    А что случилось? У него калькулятор поломался?

  • B
    bogdanovv

    легко отделался, а могли бы и посадить

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