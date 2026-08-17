МВД советует ставить лимиты на снятие наличных и переводы по телефону

Чтобы сократить риски хищения средств, в МВД порекомендовали поставить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона.

Представители МВД рассказали, что при наличии технической возможности пользователям стоит активировать в мобильном приложении банка опцию, которая блокирует интернет-транзакции или переводы в ночное время.

«При наличии технической возможности рекомендуется установить в мобильном приложении банка ограничение на совершение интернет-транзакций или переводов в ночное время», — сказали в пресс-центре министерства.

Также в МВД советуют установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. Такие меры особенно актуальны для тех, кто использует карту для хранения крупных накоплений, которые не требуют регулярного использования.