Сколько будем работать и отдыхать в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года не будет государственных праздников, поэтому рабочий график останется стандартным: при пятидневке месяц включает 22 смены и 176 часов.

Из-за отсутствия праздничных дней в сентября 2026 года график работы будет стандартным без дополнительных дней отдыха или сокращенных смен.

Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова сообщила, что сентябрь станет классическим примером базового трудового месяца. При стандартной пятидневной рабочей неделе общее количество рабочих часов составит 176.

«Сентябрь 2026 года — классический пример "базового" трудового месяца: 30 календарных дней, восемь выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке», — сказала Екатерина Медякова.

Ранее правительство утвердило график переноса выходных дней на 2026 год, который определяет общую структуру рабочего времени для всех организаций.

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