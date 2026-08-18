Эксперт рассказал, когда директору придется отвечать по долгам компании

Само по себе банкротство бизнеса не означает, что руководитель должен погашать его долги. Риск субсидиарной ответственности возникает, в частности, при несвоевременной подаче заявления о банкротстве или причинении вреда кредиторам.

Директор компании не должен отвечать по ее долгам только из-за того, что бизнес обанкротился. Если руководитель действовал разумно и добросовестно, не нарушал закон, обычный предпринимательский риск не становится основанием для привлечения его к ответственности. Об этом «Клерку» рассказал партнер, руководитель практики банкротства и разрешения споров МКА «Магнетар» Артем Ковбель.

Одним из оснований для ответственности может стать несвоевременная подача заявления о банкротстве. Руководитель обязан обратиться с таким заявлением, если компания не может рассчитываться с кредиторами, просрочка по выплатам работникам превышает три месяца либо взыскание имущества существенно затруднит или сделает невозможной деятельность организации.

На подачу заявления в предусмотренных законом случаях отводится месяц.

«Все долги, которые у компании возникнут позже этого срока, по закону могут быть возложены и на директора», — пояснил Ковбель.

Другая группа оснований связана с действиями руководителя, которые причинили существенный вред кредиторам. Например, это могут быть крупные сделки по выводу активов, сокрытие имущества, искажение документов или их непередача арбитражному управляющему.

Если суд установит, что именно действия директора привели к невозможности рассчитаться с кредиторами, его могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам, которые компания не сможет погасить в ходе банкротства.

При этом Ковбель рекомендует руководителям подробно обосновывать сделки, имеющие существенное значение для финансового положения бизнеса, и соблюдать процедуры одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.