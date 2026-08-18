ВС разъяснил, что отказ банка в ипотеке — это не основание для возврата задатка

Отсутствие ипотечного кредита не освобождает покупателей от обязательств, если договор не привязан к конкретному источнику финансирования.

Верховный Суд обязал пересмотреть дело о возврате задатка при отказе банка в выдаче ипотеки.

Супруги из Калининградской области потребовали вернуть деньги, внесенные по предварительному договору уступки права требования на квартиру, после того как банк отказал им в кредите. Суды трех инстанций встали на сторону покупателей, решив, что основной договор не состоялся по независящим от сторон причинам.

Верховный Суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Коллегия по гражданским делам указала, что выводы судов об объективной невозможности исполнения обязательств ошибочны.

Судьи разъяснили, что предварительный договор не ограничивал покупателей в способах оплаты. В документе не был закреплен конкретный вид кредита, а у истцов оставалась возможность использовать собственные средства для завершения сделки.

«Обстоятельства, связанные с отказом банков в выдаче ипотеки, не свидетельствуют о наличии объективной невозможности исполнения возникших обязательств», — сказано на сайте ВС.

Ранее суды часто вставали на сторону покупателей в спорах о возврате задатка, если сделка срывалась из-за отказа банка в кредитовании. Однако позиция Верховного Суда РФ подчеркивает важность буквального толкования условий договора, где отсутствие привязки к конкретному источнику финансирования лишает покупателя права требовать возврата средств при отказе банка.