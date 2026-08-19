Эксперт предупредил экс-директоров о риске отвечать по долгам компании

Уход с должности не освобождает бывшего руководителя от возможной субсидиарной ответственности за нарушения, допущенные во время управления бизнесом. Дополнительные риски возникают при непередаче документов новому директору.

Бывшего директора компании могут привлечь к субсидиарной ответственности, если нарушения, повлиявшие на возможность рассчитаться с кредиторами, были допущены в период его руководства организацией. Об этом «Клерку» рассказал партнер, руководитель практики банкротства и разрешения споров МКА «Магнетар» Артем Ковбель.

По его словам, отдельный риск возникает при увольнении директора, если тот полностью или частично не передал документы компании своему преемнику.

«Если суд установит, что это существенно затруднило или сделало невозможным полное удовлетворение требований кредиторов, ответственность будет возложена на бывшего директора», — пояснил Ковбель.

Поэтому при смене руководителя эксперт рекомендует детально фиксировать передачу документации. В частности, стоит составлять акт приема-передачи, позволяющий установить, какие документы и в каком объеме получил новый директор.

Кроме того, руководителям необходимо регулярно проверять наличие обязательных для хранения документов и корректность бухгалтерской отчетности.

Увольнение само по себе не позволяет избежать последствий ранее совершенных действий. Поэтому при банкротстве суд может оценивать решения руководителя, принятые им еще до ухода из компании.