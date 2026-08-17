Россияне рассказали, где хранят сбережения

Большинство россиян выбирают консервативные финансовые инструменты, так как для них важнее сохранность капитала, а не доходность от инвестиций.

Такие данные получила онлайн-платформа Webbankir.

Так, накопительные счета используют 43,3% опрошенных, а банковские вклады — 30,8%. В ценные бумаги инвестируют 19% респондентов, в золото — 11,7%, в криптовалюты — 3,3%. Еще 5,8% участников опроса приобретают ювелирные украшения, а около 5% хранят средства в наличной валюте или рублях.

Интересные возможности для инвестиций находят 20,8% опрошенных. Около 20% респондентов не имеет никаких сбережений, а 15,9% опрошенных негативно оценивают будущее своих накоплений.

За последний год инвестиционное поведение россиян стало более осторожным. Доля тех, кто начал вкладывать меньше или значительно меньше, составила 15,8% и 24,2% соответственно. Увеличить объем накоплений удалось 16,6% участников, а у 24,2% финансовая стратегия осталась прежней.

При высоком запросе на сохранность денег и декларируемой любви к недвижимости, реальное поведение склоняется в сторону ликвидных банковских инструментов. То есть россияне стараются сохранить мобильность в условиях неопределенности, отметили исследователи.

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