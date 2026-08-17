Инспекторы проверяют реальное местонахождение активов и управления фермерских хозяйств и в ряде случаев требуют уплаты ЕСХН по стандартной ставке, если льготная регистрация не подтверждается фактической деятельностью.

ФНС начала доначислять ЕСХН фермерам за фиктивную смену региона регистрации бизнеса. Инспекторы выявляют случаи, когда сельхозпроизводители регистрируются в субъектах РФ с пониженными ставками единого сельскохозяйственного налога, но фактически продолжают вести деятельность в другом регионе.

Такие действия налоговики расценивают как необоснованную налоговую выгоду и требуют уплаты налога по стандартным ставкам. Об этом пишут «Ведомости»

Практика доначислений пока не носит массового характера, однако юристы уже фиксируют первые подобные кейсы. Налоговики проверяют реальное местонахождение активов и управленческих структур фермерских хозяйств, сопоставляя их с юридическим адресом.

ЕСХН — это специальный налоговый режим для производителей сельхозпродукции, доля выручки которых от реализации товаров собственного производства составляет не менее 70%. По общему правилу ставка налога составляет 6%, но региональные власти имеют право снижать ее вплоть до 0%.

Доначислять ЕСХН начали по полной ставке тем фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготным режимом, но фактически ведут деятельность в другом субъекте.

Ранее ФНС уже усилила контроль за дроблением бизнеса и использованием схем «налоговой миграции» в других отраслях экономики.