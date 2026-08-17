Налоговики уточнили правила для НДФЛ при покупке доли в уставном капитале ниже рынка

Кто должен платить налог — зависит от того, у кого купили долю.

Налоговики уточнили, как платить НДФЛ с материальной выгоды физлица от приобретения доли в уставном капитале ООО по цене ниже рыночной.

При получении физлицом материальной выгоды от приобретения долей в уставном капитале налоговая база по НДФЛ определяется как превышение рыночной стоимости долей над суммой фактических расходов на их приобретение.

Рыночная стоимость доли в уставном капитале общества определяется из данных последней бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО на дату приобретения доли.

Такой доход облагается НДФЛ по следующим ставкам:

13% — с суммы в пределах 2,4 млн рублей;

15% — с суммы сверх 2,4 млн.

Порядок декларирования дохода и уплаты НДФЛ зависит от того, у кого физлицо приобрело долю в уставном капитале.

Если доля куплена у организации, то она как налоговый агент по НДФЛ обязана рассчитать, удержать и заплатить НДФЛ с материальной выгоды физлица. Если удержать НДФЛ не получится, ООО сообщает об этом в налоговую и самому физлицу до 1 марта следующего года. Тогда ФНС пришлет физлицу налоговое уведомление с суммой НДФЛ к уплате.

Если долю в уставном капитале ООО покупают у другого физлица, то покупатель должен сам задекларировать доход в срок до 30 апреля и уплатить НДФЛ в срок до 15 июля следующего года.

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