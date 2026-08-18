ФНС рассказала, когда налоговый инспектор действительно может позвонить плательщику

Звонок от инспектора возможен только по инициативе самого плательщика, но даже в этом случае сотрудники не запрашивают конфиденциальные данные и не предлагают финансовые операции.

Налоговики не инициируют телефонные звонки для запроса конфиденциальной информации, перевода средств на карты или перехода по подозрительным ссылкам. Ведомство переводит все общение с налогоплательщиками в официальный цифровой формат, чтобы исключить риски мошенничества.

Начальник Управления интерактивных сервисов ФНС Андрей Григоренко рассказал, что служба стремится формализовать взаимодействие с плательщиками. Для бизнеса основным каналом связи остается электронный документооборот, а для физических лиц — личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ведомства. Сейчас на портале ФНС работает около 70 онлайн-сервисов, сгруппированных по функциональным блокам.

«Служба в целом выстраивает работу с людьми с помощью электронных сервисов и официального сайта. Мы стараемся формализовать все наше общение с плательщиками, чтобы не допускать неформального общения. То есть не допускать телефонных звонков, каких-то контактов через почту и прочие каналы связи, которые могут быть людьми по-разному трактованы», — сказал Андрей Григоренко.

При этом эксперт добавил, что звонок от инспектора возможен, если налогоплательщик сам инициировал обращение, например, подал декларацию. Однако даже в этом случае сотрудник ФНС не будет запрашивать коды из СМС, данные карт или требовать совершить финансовые операции.