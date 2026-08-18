Информацию о жильцах по завещанию предлагают вписывать в ЕГРН

Право пользования жильем по завещательному отказу предлагают регистрировать в ЕГРН как обременение.

В Госдуму внесут законопроект, который обяжет вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о праве проживания, возникшем из «завещательного отказа». Сейчас такие данные часто отсутствуют в реестре, что создает риски для покупателей жилья.

Инициатива направлена на защиту прав лиц, которым завещатель предоставил право пользования недвижимостью.

Завещательный отказ — это механизм, при котором собственник возлагает на наследника обязанность предоставить другому человеку право пользования жилым помещением.

Сейчас отсутствие записи о таком обременении в ЕГРН приводит к ситуациям, когда новый собственник квартиры не знает о человеке, имеющем право там жить.

В Жилищном кодексе предлагается установить, что право пользования жилым помещением, предоставленное по завещательному отказу, «подлежит государственной регистрации в качестве обременения такого жилого помещения в порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество».

Новые правила сделают сделки с недвижимостью прозрачнее. Если закон примут, они вступят в силу с 1 января 2027 года.