Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Судебная практика по налоговым спорам
Читать 1 мин

ФНС уменьшила претензии к блогеру Митрошиной, а суд объявил перерыв в процессе

Суд по делу о банкротстве блогера приостановили: налоговая уменьшила сумму претензий, и представитель ответчика попросил паузу для анализа обновленных данных.

471 просмотр37 открытий

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв в деле о банкротстве блогера Александры Митрошиной после того, как налоговая служба пересмотрела сумму задолженности. Представитель ответчика запросил время для изучения актуальных расчетов.

В ходе судебного заседания судья Дарья Сулиева подтвердила уменьшение суммы претензий. Изначально, согласно материалам картотеки арбитражных дел, требования к Митрошиной составляли около 211 млн рублей.

«Уменьшили сумму до чуть более 125 млн рублей», — сказала судья Дарья Сулиева.

Заявление о банкротстве блогера поступило в суд в октябре 2025 года. В 2023-2024 годах, Митрошина безуспешно пыталась оспорить доначисление налогов на сумму 128 млн рублей и штрафы в размере 87 млн рублей. Суды двух инстанций признали решение налоговой инспекции от 31 марта 2023 года законным.

В июне 2026 года Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу об отмывании 127 млн рублей. Блогер получила три года условно и штраф в размере 900 тыс. рублей.

Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
96K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка