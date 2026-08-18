Налоговики обновили правила заполнения деклараций по акцизам на нефтепродукты

В 2026 году изменился порядок заполнения налоговых деклараций по акцизам на нефтепродукты и нефтяное сырье (закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ), напомнили налоговики.

На каждый вид подакцизного товара заполняется отдельная декларация. Самые распространенные виды подакцизных товаров — это алкогольная и табачная продукции. По ним существуют отдельные декларации, утвержденные приказами ФНС России.

Изменения в налоговом законодательстве, утвержденные законом №218-ФЗ, коснулись заполнения деклараций на иные виды подакцизных товаров – топлива (бензин, масла, природный газ и пр.) и нефтяного сырья.

Введен пункт 13.1 ст. 200 НК, в связи с чем налоговики рекомендуют при заполнении налоговой декларации по форме КНД 1151089, утвержденной приказом ФНС от 31.01.2025 № ЕД-7-3/65@, использовать такие коды налоговых вычетов:

30063 — суммы акциза при передаче налогоплательщиком прямогонного бензина собственнику сырья при реализации (передачи) такого прямогонного бензина собственником иному лицу для производства этим лицом из такого прямогонного бензина высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина, выпуск в обращение и обращение которого разрешены на территории РФ;

30062 — суммы акциза при реализации (передаче) прямогонного бензина в соответствии с договором купли-продажи (договором об оказании услуг по производству из прямогонного бензина автомобильного бензина) иному лицу.

П.13.1 ст. 200 НК в новой редакции распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, подчеркнули налоговики.

Кроме того, в налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье по форме КНД 1151095, утвержденной приказом ФНС от 31.05.2021 № ЕД-7-3/525@, при заполнении раздела 3 «Расчет суммы акциза, подлежащей налоговому вычету» значения величин КДЕМП, VАБ и VДТ в части объемов моторных топлив, произведенных иностранной организацией в другой стране, рекомендуется отражать на отдельной странице с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом.

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