Союз интернет-торговли предлагает не блокировать счета и не ограничивать деятельность пострадавших селлеров

СИТ предложил меры поддержки для селлеров, пострадавших при атаках БПЛА.

Союз интернет-торговли призывает поддержать продавцов, пострадавших от последствий атак на объекты Wildberries.

Обращение направили главе кабмина Михаилу Мишустину.

«Ряд острых для предпринимателей вопросов невозможно разрешить без привлечения профильных органов власти. Союз интернет-торговли считает необходимым предусмотреть комплекс временных мер государственной поддержки для пострадавших предпринимателей, позволяющий, на наш взгляд, сохранить действующий бизнес, рабочие места и обеспечить восстановление предпринимательской деятельности», — сказано в документе.

Для малого и среднего бизнеса одномоментная утрата значительного объема товара создает риск возникновения кассовых разрывов, просрочки обязательных платежей, ухудшения кредитной истории, сокращения рабочих мест и даже закрытия.

При этом процесс документального подтверждения размера причиненного ущерба и получения соответствующих документов может быть длительным, подчеркнул СИТ.

Предлагается дать отсрочки или рассрочки по уплате налогов и страховых взносов, приостановить начисления пеней и штрафов, ввести кредитные каникулы, а также возможность льготного рефинансирования действующих кредитов.

На период действия отсрочки или рассрочки предлагается не применять к пострадавшим предпринимателям меры взыскания налоговой задолженности:

приостановку операций по банковским счетам;

другие меры, способных привести к дополнительному ограничению хозяйственной деятельности.

Также среди предложенных мер – льготное финансирование на восстановление оборотных средств, временный мораторий на банкротство, упрощение порядка подтверждения ущерба и учет ЧС при оценке финансового положения предпринимателя.

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