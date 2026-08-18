Как ИП доказать ФНС, что он действительно работает в льготном регионе: инструкция по защите от штрафов

Эксперт рассказала, какие документы спасут ИП от доначислений по УСН.

ИП применяет УСН (доходы), зарегистрирован в Удмуртии, имеет там жилье. Но часто по работе бывает и в другом регионе.

Из налоговой пришло требование – подтвердить проживание, для этого направили несколько чеков, договор аренды, договор купли-продажи жилья.

Теперь налоговая прислала письмо, чтобы пересчитали налог за 2025 год по ставке 6%, иначе будет штраф.

Как правильно ответить налоговой – разъяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Для применения ставки льготного региона нужно вести деятельность именно в нем. Одной прописки здесь недостаточно.

При проведении проверок ФНС учитывает и иные факты — опрос свидетелей по поводу реального проживания по месту прописки, проверка транзакций по счетам и картам — где они происходят, проверка ай пи адресов, привязка телефонных номеров, регистрация авто, штрафы и т.д.

На основе всех этих данных делают вывод, работает ли ИП реально в льготном регионе, либо просто прописан в нем, но не находится и деятельность не ведет.

Если посчитают, что деятельность ведется не в регионе, то ФНС указывает на незаконность применения ставок льготного региона и, применяя ст.54.1 НК, пересчитывает ставку налога по общему режиму.

Что писать и прикладывать в тексте ответа:

перечислить факты, которые подтверждают позицию ИП:

банковские выписки, где видно, что основные платежи и контрагенты — из льготного региона;

переписку с клиентами/партнерами из льготного региона;

документы, подтверждающие ведение дел в субъекте: договоры аренды, акты выполненных работ, счета-фактуры от местных поставщиков.

Копии подтверждающих документов усилят позицию.

Если факты покажут, что льгота применялась необоснованно (деятельность в льготном регионе минимальна или отсутствует), налоговая вправе доначислить разницу и наложить штраф.

А если ИП докажет реальность ведения дел в льготном регионе — требование инспекции будет признано незаконным.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.