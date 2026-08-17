Госуслуги стали главным каналом поступления в колледжи — абитуриенты подали почти 70% заявлений через портал

На Госуслугах подали 2,2 млн заявлений, а каждый абитуриент в среднем выбрал по 2,5 направления.

В России завершился основной этап приема на бюджетные места в колледжах и техникумах. По данным Госуслуг, за время кампании 2026 года поступило 2,2 млн заявлений — примерно 70% всех поданных. Рост составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 26% относительно итогов прошлой приемной кампании.

Через портал также подавали заявления на целевое обучение. Этой возможностью воспользовались почти 74 тысячи человек — на 30% больше, чем годом ранее, сказано на сайте Минцифры.

Первое заявление на бюджет подал выпускник 9 класса 20 июня в 00:02, выбрав специальность «Физическая культура» в Ханты‑Мансийском технолого‑педагогическом колледже. Последнее заявление поступило 15 августа в 23:58 в Анапский индустриальный техникум — абитуриент выбрал направление «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». В среднем каждый поступающий подал по 2,5 заявления.

Самыми популярными специальностями стали юриспруденция, разработка и управление программным обеспечением, сестринское дело, лечебное дело, туризм и гостеприимство.

Для выбора учебного заведения абитуриенты активно пользовались сервисом «Подбор колледжа» на Госуслугах — им воспользовались 550 тысяч человек. Больше всего заявлений подали в Санкт‑Петербурге, Свердловской области, Москве, Московской области и Новосибирской области.

На платное отделение по очной форме можно поступить до 25 ноября, по очно‑заочной и заочной — до 1 декабря.