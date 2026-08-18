МСП в 2026 за полгода на бирже привлекли 10 млрд. Эксперт уточнил, как компенсировать расходы на выпуск облигаций

Малый бизнес привлекает деньги на бирже в основном через выпуск облигаций. С 2019 по 2024 год субсидии получили 50 эмитентов, они провели 81 выпуск облигаций на 25,6 млрд рублей и всего два выпуска акций на 0,5 млрд.

Уже в 2025 году поддержку получили 20 компаний на 23 выпуска и 3,5 млрд рублей привлечения. За первое полугодие 2026 года МСП привлекли на бирже больше 10 млрд рублей, то есть спрос на этот способ финансирования растет, но размещение акций так и остается единичными случаями.

По общей программе сейчас идет отбор на возмещение затрат тем, кто привлек деньги через инвестплатформы. Заявки принимают с 17 августа по 1 сентября, решения примут до 1 ноября, общий объем отбора 100 млн рублей.

Успеть в этом году получить возмещение можно, потому что субсидию дают за уже привлеченные деньги, а не под будущее размещение.

«Компания должна была получить от 10 до 500 млн рублей минимум от трех инвесторов и подтвердить свои расходы документами. Тем, кто деньги уже привлек, двух недель на сбор документов хватает. Тем, кто только задумался о выходе на платформу, за этот срок подготовиться нереально, само привлечение занимает около полугода, и правильнее готовиться к следующему отбору», — пояснил управляющий партнер МТК Консалтинг, ментор в Фонде «Сколково» Денис Медведев в комментарии для «Клерка».

Предельные суммы по общей программе зависят от способа размещения:

при размещении акций на бирже – до 15 млн рублей компаниям из приоритетных отраслей и до 30 млн МТК;

за выпуск биржевых облигаций – до 3 млн рублей за размещение;

по инвестплатформам компенсируют до 5% привлеченной суммы и не больше 10 млн рублей.

«Для облигаций и инвестплатформы такие суммы закрывают существенную часть расходов на юристов, аудит и организатора размещения. При выходе на IPO 30 млн покрывают только часть подготовки, программа рассчитана на софинансирование, а не на оплату всей сметы», — отметил эксперт.

Ставку государства на инвестплатформы и облигации он объясняет тем, что это ступень подготовки: компания сначала занимает деньги через облигации или привлекает их на инвестплатформе, учится раскрывать информацию, работать с инвесторами и вести публичную отчетность, и только после этого выходит на биржу через IPO.

Медведев рассказал о рисках при обращении за субсидией. Деньги приходят уже после того, как размещение состоялось, поэтому если оно сорвалось, субсидии просто не будет и возвращать нечего.

Но риск возврата появляется в другой ситуации – если субсидию уже получили, а потом выяснилось, что условия отбора не выполнены, например инвесторов или объема привлечения оказалось меньше заявленного. Тогда сумму пересматривают вместе с оператором.