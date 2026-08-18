МСП в 2026 за полгода на бирже привлекли 10 млрд. Эксперт уточнил, как компенсировать расходы на выпуск облигаций
Минэкономразвития распределит 100 млн рублей среди МСП за выход на биржу.
Малый бизнес привлекает деньги на бирже в основном через выпуск облигаций. С 2019 по 2024 год субсидии получили 50 эмитентов, они провели 81 выпуск облигаций на 25,6 млрд рублей и всего два выпуска акций на 0,5 млрд.
Уже в 2025 году поддержку получили 20 компаний на 23 выпуска и 3,5 млрд рублей привлечения. За первое полугодие 2026 года МСП привлекли на бирже больше 10 млрд рублей, то есть спрос на этот способ финансирования растет, но размещение акций так и остается единичными случаями.
По общей программе сейчас идет отбор на возмещение затрат тем, кто привлек деньги через инвестплатформы. Заявки принимают с 17 августа по 1 сентября, решения примут до 1 ноября, общий объем отбора 100 млн рублей.
Успеть в этом году получить возмещение можно, потому что субсидию дают за уже привлеченные деньги, а не под будущее размещение.
«Компания должна была получить от 10 до 500 млн рублей минимум от трех инвесторов и подтвердить свои расходы документами. Тем, кто деньги уже привлек, двух недель на сбор документов хватает.
Тем, кто только задумался о выходе на платформу, за этот срок подготовиться нереально, само привлечение занимает около полугода, и правильнее готовиться к следующему отбору», — пояснил управляющий партнер МТК Консалтинг, ментор в Фонде «Сколково» Денис Медведев в комментарии для «Клерка».
Предельные суммы по общей программе зависят от способа размещения:
при размещении акций на бирже – до 15 млн рублей компаниям из приоритетных отраслей и до 30 млн МТК;
за выпуск биржевых облигаций – до 3 млн рублей за размещение;
по инвестплатформам компенсируют до 5% привлеченной суммы и не больше 10 млн рублей.
«Для облигаций и инвестплатформы такие суммы закрывают существенную часть расходов на юристов, аудит и организатора размещения. При выходе на IPO 30 млн покрывают только часть подготовки, программа рассчитана на софинансирование, а не на оплату всей сметы», — отметил эксперт.
Ставку государства на инвестплатформы и облигации он объясняет тем, что это ступень подготовки: компания сначала занимает деньги через облигации или привлекает их на инвестплатформе, учится раскрывать информацию, работать с инвесторами и вести публичную отчетность, и только после этого выходит на биржу через IPO.
Медведев рассказал о рисках при обращении за субсидией. Деньги приходят уже после того, как размещение состоялось, поэтому если оно сорвалось, субсидии просто не будет и возвращать нечего.
Но риск возврата появляется в другой ситуации – если субсидию уже получили, а потом выяснилось, что условия отбора не выполнены, например инвесторов или объема привлечения оказалось меньше заявленного. Тогда сумму пересматривают вместе с оператором.
Комментарии1
сегодня утром слушала новости про биржу (вчера все обвалилось). Из опыта: практически все в минусе, держатся самые стойкие. Я верю в нефтянку.
P.S. хотелось бы узнать какие-такие МСП?