Экономика России выросла на 0,6% за полугодие — Новак потребовал держать макропоказатели под контролем

Экономика вернулась на траекторию роста. ВВП увеличился на 0,6%, потребительский спрос — на 4,8%, а рынок труда сохраняет стабильность.

Заместитель председателя правительства Александр Новак 17 августа 2026 года провел совещание, на котором участники оценили макроэкономические показатели и динамику ключевых отраслей за прошедшие шесть месяцев.

Экономика России по итогам первого полугодия 2026 года показала рост на 0,6%. По оценке Минэкономразвития экономика вернулась на траекторию роста. Потребительский спрос, включающий розничную торговлю, платные услуги и общественное питание, за полугодие увеличился на 4,8%.

На рынке труда сохраняется стабильная ситуация: в июне уровень безработицы составил 2,2% рабочей силы. Также во втором квартале зафиксирован рост реальных денежных доходов населения.

Александр Новак поручил продолжить детальный мониторинг макроэкономических индикаторов. Он потребовал держать на контроле координацию программ развития сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса для сохранения текущей динамики экономики.