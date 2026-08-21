Эксперт назвала способ сэкономить до 40% рабочего времени с помощью ИИ

Нейросети способны значительно ускорить отдельные рабочие процессы — от подготовки документов до написания кода. Однако переносить эту экономию на весь рабочий день нельзя.

Использование искусственного интеллекта может экономить до 30–40% рабочего времени при выполнении отдельных задач. Об этом «Клерку» рассказала руководитель «Платформы ИИ-агентов» Т1 ИИ Татьяна Сеземина.

Наиболее заметно нейросети ускоряют подготовку документации, поиск и обобщение информации, создание презентаций и написание программного кода.

«Однако этот эффект нельзя напрямую переносить на весь рабочий процесс. Как и при любой автоматизации, одни операции ускоряются, а другие могут, наоборот, занимать больше времени», — отметила Сеземина.

Например, с помощью ИИ разработчик может быстрее написать код, однако одновременно возрастает объем работы по его тестированию и проверке.

Поэтому использование нейросетей не означает автоматического сокращения всего рабочего времени сотрудника на 30–40%. Эффект зависит от конкретных задач и объема дополнительной проверки результатов работы ИИ.

В перспективе технология будет распространяться на все большее число профессий. По оценке Сеземиной, к 2027–2028 годам нейросетями будут регулярно пользоваться около 60–70% сотрудников крупнейших российских компаний, а в масштабах всего рынка труда — около половины работников.

Подробнее о применении ИИ в работе можно узнать из курса «Нейросети и Power BI для бухгалтера», который проводит «Клерк». На нем разбирают, как использовать нейросети для автоматизации рутинных задач, работы с данными, подготовки документов и финансового анализа.