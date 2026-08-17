Эксперт объяснила, зачем рекрутеры спрашивают кандидатов об использовании ИИ

Вопрос об использовании нейросетей на собеседовании позволяет работодателю оценить не только технические навыки соискателя. Значение имеет и то, насколько ответственно кандидат работает с ИИ.

Вопрос рекрутера «Используете ли вы ИИ в работе?» постепенно становится способом оценить профессиональную зрелость кандидата, а не попыткой выяснить, компенсирует ли соискатель недостаток собственных знаний с помощью нейросетей. Об этом «Клерку» рассказала руководитель «Платформы ИИ-агентов» Т1 ИИ Татьяна Сеземина.

По ее словам, по мере внедрения искусственного интеллекта в рабочие процессы умение пользоваться такими инструментами становится базовой компетенцией.

Однако значение имеет не только сам факт использования ИИ. Работодателю важно, понимает ли кандидат ограничения технологии, необходимость проверки результата и риски при работе с корпоративными данными.

«ИИ снижает число ошибок, связанных с человеческим фактором, но одновременно добавляет новые потенциальные риски: утечку конфиденциальной информации, передачу корпоративных данных внешним моделям, неконтролируемые действия агентов и уязвимости при интеграции с внутренними системами», — пояснила Сеземина.

Поэтому, по ее словам, цифровая гигиена уже стала базовым требованием при приеме на работу.

Особенно востребованы навыки работы с ИИ в разработке программного обеспечения, технической поддержке и контакт-центрах, а также при работе с корпоративными документами и большими массивами информации.

18 августа в 15:00 мск «Клерк» проведет бесплатный вебинар «Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ». На нем разберут, какие задачи можно передать нейросетям, где ИИ помогает экономить рабочее время и как использовать его без риска утечки данных и ошибок.