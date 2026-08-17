Ловушка налогового агента: кому придется считать чужие 22% НДС в 2026 году. Выпуск № 104 подкаста «Налоговое утро»

Даже если организация ничего не продавала, она может стать налоговым агентом по НДС.

В общем случае в цену товаров уже включен НДС. Продавец начисляет его и уплачивает самостоятельно.

Но есть ситуации, когда эта обязанность возложена на покупателя. Например, при продаже металлолома выполняются условия п. 8 ст. 161 НК. И тогда НДС исчисляет и уплачивает налоговый агент, то есть покупатель.

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