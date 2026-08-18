💲 Курс доллара, евро, юаня на 18 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 85 рублей, евро стоит 98,4.
На 18 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85 рублей, курс евро — 98,4.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
85,0136 рубля
Евро
98,3352 рубля
Юань
12,6275 рубля
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич рассказал, что рубль сейчас слабеет из‑за низкого предложения валюты, сформированного в период дешевой нефти в конце июня — начале июля. По его словам, в ближайшие недели приток выручки и пик налоговых выплат могут усилить предложение валюты и помочь рублю стабилизироваться, ограничив рост доллара.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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