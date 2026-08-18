💲 Курс доллара, евро, юаня на 18 августа 2026 года

На 18 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85 рублей, курс евро — 98,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 августа 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 85,0136 рубля Евро 98,3352 рубля Юань 12,6275 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 18 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич рассказал, что рубль сейчас слабеет из‑за низкого предложения валюты, сформированного в период дешевой нефти в конце июня — начале июля. По его словам, в ближайшие недели приток выручки и пик налоговых выплат могут усилить предложение валюты и помочь рублю стабилизироваться, ограничив рост доллара.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.