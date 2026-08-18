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Курсы валют
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💲 Курс доллара, евро, юаня на 18 августа 2026 года

Банк России установил курс доллара США 85 рублей, евро стоит 98,4.

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На 18 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85 рублей, курс евро — 98,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 августа 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

85,0136 рубля

Евро

98,3352 рубля

Юань

12,6275 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 18 августа 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 18 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич рассказал, что рубль сейчас слабеет из‑за низкого предложения валюты, сформированного в период дешевой нефти в конце июня — начале июля. По его словам, в ближайшие недели приток выручки и пик налоговых выплат могут усилить предложение валюты и помочь рублю стабилизироваться, ограничив рост доллара.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

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