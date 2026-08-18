Инфляция в июле снизилась, но ЦБ ожидает ее рост осенью

В июле 2026 года годовая инфляция составила 5,98%, что немного ниже июньского показателя в 6,02%, сообщил Центробанк.

Снижение индекса на 0,77 п.п. произошло из-за того, что индексация тарифов ЖКХ в текущем году перенесена с июля на октябрь.

В результате эффект прошлогоднего повышения цен перестал учитываться в расчетах.

Но это техническое снижение было практически компенсировано увеличением годовых приростов цен по другим товарам и услугам, в первую очередь по нефтепродуктам, овощам и фруктам, а также мясопродуктам.

«Вместе с тем, Ожидается, что индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре», — уточнил регулятор.

Такие выводы ЦБ представил в информационно-аналитическом комментарии «Инфляция в России».