Инфляция в июле снизилась, но ЦБ ожидает ее рост осенью
Банк России прогнозирует рост потребительских цен из-за переноса сроков индексации коммунальных платежей.
В июле 2026 года годовая инфляция составила 5,98%, что немного ниже июньского показателя в 6,02%, сообщил Центробанк.
Снижение индекса на 0,77 п.п. произошло из-за того, что индексация тарифов ЖКХ в текущем году перенесена с июля на октябрь.
В результате эффект прошлогоднего повышения цен перестал учитываться в расчетах.
Но это техническое снижение было практически компенсировано увеличением годовых приростов цен по другим товарам и услугам, в первую очередь по нефтепродуктам, овощам и фруктам, а также мясопродуктам.
«Вместе с тем, Ожидается, что индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре», — уточнил регулятор.
Такие выводы ЦБ представил в информационно-аналитическом комментарии «Инфляция в России».
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