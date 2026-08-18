С 1 сентября 2026 лимит сверхурочных вырастет в два раза

Лимит сверхурочной работы в России увеличится до 240 часов в год с 1 сентября при наличии отраслевого соглашения.

С 1 сентября 2026 года работодатели смогут привлекать сотрудников к сверхурочной работе на срок до 240 часов в год вместо прежних 120 часов – вступает в силу закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ.

Увеличение лимита допустимо только в том случае, если такая возможность закреплена в коллективном договоре или отраслевом (межотраслевым) соглашении, которое распространяется на конкретную организацию.

При этом для ряда категорий работников сохраняется прежнее ограничение в 120 часов в год.

Так, новые правила не распространяются на сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также на тех, кто трудится во вредных условиях. Для этих категорий лимит сверхурочных остается прежним — не более 120 часов в год.

Привлечение отдельных категорий работников к сверхурочному труду возможно только при наличии их письменного согласия. Дополнительным условием для них выступает отсутствие медицинских противопоказаний, подтвержденное соответствующим заключением врача.