ФАС втрое увеличила число дел против АЗС из-за топливного кризиса летом 2026 года

На фоне топливного кризиса ФАС втрое увеличила число антимонопольных дел, а эксперты связывают рост активности с резким повышением цен и дефицитом топлива на большинстве заправок.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала лета 2026 года возбудила почти в три раза больше дел против владельцев АЗС и нефтяных компаний из-за топливного кризиса. Сейчас на рассмотрении находится 41 дело, также выдано 68 предупреждений о нарушении антимонопольного законодательства.

С начала года ведомство возбудило 41 дело в отношении участников рынка нефтепродуктов. Для сравнения: по состоянию на 21 мая в работе находилось лишь 11 производств. Таким образом, за летний период количество дел выросло в три раза, пишут «Известия».

Нарушения касаются закона «О защите конкуренции» и КоАП, которые запрещают картельные сговоры и злоупотребление доминирующим положением. Основная часть претензий предъявлена независимым сетям АЗС, а также двум нефтетрейдерам и структурам, реализующим топливо под брендом «Газпромнефти».

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин рассказал, что регулятор пытается умерить аппетиты ряда участников рынка и тем самым содействовать стабилизации цен.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что активность службы выросла из-за пристального внимания правительства к проблеме. По его словам, владельцы независимых АЗС начали резко повышать цены на фоне биржевого дефицита, что спровоцировало поток жалоб от потребителей.

Ситуация на рынке остается напряженной: по данным мониторинга на 16 августа, топливо было доступно лишь на 28,1% заправок в стране. Это связывают с внеплановыми ремонтами на НПЗ, пиковым спросом и логистическими сложностями.