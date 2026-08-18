Исследование: белорусские сигареты заняли 80% нелегального импорта в РФ

Несмотря на общее снижение доли нелегального табака, в Северо‑Кавказском округе ситуация остается критической. Уровень незаконного оборота достиг 19,5%, а в ряде республик превышает 40%.

Доля нелегальной табачной продукции в России во II квартале 2026 года составила 9,4% в пересчете на курящее население, сократившись с 9,5% годом ранее. Такие данные приводит X Всероссийское исследование рынка, проведенное АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК).

Эксперты ННЦК представили отчет, согласно которому более половины нелегального рынка (56,1%) занимают сигареты, незаконно ввезенные из стран ЕАЭС. Основную часть этого объема — 79,6% — составляет продукция белорусских брендов, еще 19,6% приходится на сигареты из Армении.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, где доля нелегального оборота достигла 19,5%. В тройку антилидеров по регионам вошли Чеченская Республика (48,4%), Северная Осетия (33,5%) и Дагестан (28,6%). При этом в Магаданской области и Ненецком автономном округе зафиксирован нулевой уровень незаконного оборота.

Исследование показало зависимость уровня нелегальной торговли от размера населенного пункта. В городах-миллионниках доля контрафакта минимальна — 7%, тогда как в сельских поселениях она достигает 12,7%. Всего в мониторинге приняли участие 1 073 населенных пункта в 85 регионах страны с общим охватом населения 87 млн человек.

Борьба с нелегальным оборотом табака в РФ ведется преимущественно через систему обязательной маркировки «Честный знак», которая позволяет отслеживать движение каждой пачки сигарет от производителя до розничного продавца.