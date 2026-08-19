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Депутаты предложили отменить плату за эвакуацию и штрафстоянки

Оплачивать эвакуацию и хранение задержанных автомобилей предлагается за счет региональных бюджетов.

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Депутаты из фракции «Новые люди» подготовили законопроект, который освобождает водителей от расходов на перемещение машины на штрафстоянку. Документ направили на заключение в правительство РФ.

Сейчас владельцы транспортных средств обязаны оплачивать не только штраф за нарушение правил парковки, но и услуги эвакуатора, а также время хранения машины, стоимость которых зависит от региональных тарифов.

«Проектом федерального закона предлагается освободить людей от обязанности оплачивать перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение», — написали авторы инициативы.

Все расходы на перемещение и хранение задержанных автомобилей предлагается переложить на бюджеты субъектов РФ.

Плата за перемещение и хранение задержанного автомобиля – это не административное наказание, поэтому освобождение от их оплаты не отменяет ответственность за совершенное правонарушение. 

Штраф все равно придется платить, а машину могут задержать и переместить на специализированную стоянку.

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