Добровольные перечисления предпринимателей в 2026 году превысили сборы от сверхприбыли — эксперт считает, что это не заменит налоги

В 2026 году бизнес перечислил в бюджет больше, чем приносил «налог на выход» и сборы от сверхприбыли: добровольные взносы за семь с половиной месяцев превысили 318,8 млрд рублей.

Безвозмездные поступления от предпринимателей за семь с половиной месяцев 2026 года в 1,5 раза превысили показатели всего прошлого года, когда бюджет получил 251,3 млрд рублей. Основной объем средств начал поступать после марта, что эксперты связывают с инициативами крупных российских бизнесменов по поддержке государства.

Текущие показатели почти в 2,5 раза выше результатов аналогичного периода 2025 года, когда сумма составляла 173,4 млрд рублей. Согласно данным системы «Электронный бюджет», если в первом квартале текущего года от негосударственных организаций поступило 15,6 млрд рублей, то уже в апреле сумма выросла до 159,7 млрд рублей, а к середине августа достигла рекордных значений. Об этом пишут «Ведомости».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что бизнес определяет размер взносов исходя из личных и корпоративных возможностей. Он подчеркнул, что такие платежи носят абсолютно добровольный характер и не должны сопровождаться ростом фискальной нагрузки.

Ранее основным источником безвозмездных поступлений был так называемый «налог на выход» для иностранных компаний, однако сейчас этот инструмент теряет актуальность из-за ужесточения условий продажи активов. В 2026 году объем добровольных взносов уже превысил сборы от налога на сверхприбыль прошлых лет, который принес бюджету 318,8 млрд рублей.

«Предположу, что десятикратный рост, который пришелся на конец марта – апрель 2026 года, связан с тем, что появился новый источник поступлений. Напомню, на мартовской встрече президента с крупным бизнесом один из предпринимателей предложил сделать добровольный взнос в бюджет, и, по более поздним сообщениям, к инициативе присоединились другие бизнесмены», — сказал «Клерку» советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

Эксперт отметил, что структура безвозмездных поступлений пока остается неопределенной. Формально «налог на выход» для иностранных компаний не исчез — просто сократился поток новых сделок, а часть платежей по старым соглашениям может поступать и в 2026 году. При этом прогнозировать объем добровольных перечислений крайне сложно: сегодня они могут дать сотни миллиардов рублей, а в следующем году — значительно меньше.

Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

Вересов считает, что рост добровольных взносов способен временно снизить потребность государства в новых обязательных сборах. Почти 384 млрд рублей — заметная сумма для бюджета. Однако в долгосрочной перспективе такие поступления не могут заменить налоги: добровольные платежи непостоянны, на них нельзя строить многолетние расходные обязательства.