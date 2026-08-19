ФНС разъяснила правила налогообложения российских участников МГК в 2026 году

Участники международных групп компаний применяют ставку налога на прибыль 15% при соблюдении четырех критериев.

С 2026 года для участников международных групп компаний, кроме иностранных организаций, не ведущих деятельность в РФ через постоянное представительство, действуют специальные правила расчета налога на прибыль.

Для применения спецставок необходимо одновременное выполнение четырех условий:

материнская компания МГК на 31 декабря отчетного года — налоговый резидент иностранного государства ;

материнская компания или промежуточный холдинг — резидент страны, внедрившей правила Pillar 2 (GloBE) ;

консолидированная выручка МГК превышает 750 млн евро в каждом из двух лет, предшествующих отчетному периоду;

коэффициент налоговой нагрузки российского участника МГК положителен и составляет менее 0,15.

При соблюдении этих критериев налог на прибыль рассчитывается по ставке 15%:

5% направляется в федеральный бюджет,

10% — в бюджеты субъектов РФ.

Специальный порядок расчета налоговой базы не распространяется на доходы от долевого участия в других организациях, которые облагаются в общем порядке согласно п. 1.1 ст. 274 НК.