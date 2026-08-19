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Налог на прибыль
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ФНС разъяснила правила налогообложения российских участников МГК в 2026 году

Участники международных групп компаний применяют ставку налога на прибыль 15% при соблюдении четырех критериев.

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С 2026 года для участников международных групп компаний, кроме иностранных организаций, не ведущих деятельность в РФ через постоянное представительство, действуют специальные правила расчета налога на прибыль.

Для применения спецставок необходимо одновременное выполнение четырех условий:

  • материнская компания МГК на 31 декабря отчетного года — налоговый резидент иностранного государства;

  • материнская компания или промежуточный холдинг — резидент страны, внедрившей правила Pillar 2 (GloBE);

  • консолидированная выручка МГК превышает 750 млн евро в каждом из двух лет, предшествующих отчетному периоду;

  • коэффициент налоговой нагрузки российского участника МГК положителен и составляет менее 0,15.

При соблюдении этих критериев налог на прибыль рассчитывается по ставке 15%:

  • 5% направляется в федеральный бюджет,

  • 10% — в бюджеты субъектов РФ.

Специальный порядок расчета налоговой базы не распространяется на доходы от долевого участия в других организациях, которые облагаются в общем порядке согласно п. 1.1 ст. 274 НК.

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