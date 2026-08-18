СФР может не принять отчет, подписанный старой КЭП, начиная с 1 сентября 2026 года

Социальный фонд России вводит новые технические требования к сертификату КЭП: наличие атрибута шифрования «Согласование ключей». Даже если подпись формально действует и после сентября 2026 года, ее нужно проверить — и, скорее всего, заменить.

С 1 сентября 2026 года СФР вводит новое требование к КЭП: в сертификате должен быть параметр «Согласование ключей» (keyAgreement). Поэтому даже действующий сертификат может оказаться непригодным для сдачи отчетности.

Проверьте КЭП, если она выдана до 28 августа 2025 года и действует после 1 сентября 2026-го. В разделе «Использование ключа» должны быть три параметра: «Согласование ключей», «Шифрование данных» и «Шифрование ключей».

Подробнее о том, как:

проверить сертификат самостоятельно;

кому нужно его перевыпустить;

как оформить перевыпуск;

читайте в новом разборе для подписчиков Клерк.Система: «КЭП для СФР с 1 сентября 2026: старый сертификат не примут — проверьте сейчас».