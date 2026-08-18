СФР может не принять отчет, подписанный старой КЭП, начиная с 1 сентября 2026 года
Социальный фонд России вводит новые технические требования к сертификату КЭП: наличие атрибута шифрования «Согласование ключей». Даже если подпись формально действует и после сентября 2026 года, ее нужно проверить — и, скорее всего, заменить.
С 1 сентября 2026 года СФР вводит новое требование к КЭП: в сертификате должен быть параметр «Согласование ключей» (keyAgreement). Поэтому даже действующий сертификат может оказаться непригодным для сдачи отчетности.
Проверьте КЭП, если она выдана до 28 августа 2025 года и действует после 1 сентября 2026-го. В разделе «Использование ключа» должны быть три параметра: «Согласование ключей», «Шифрование данных» и «Шифрование ключей».
Подробнее о том, как:
проверить сертификат самостоятельно;
кому нужно его перевыпустить;
как оформить перевыпуск;
читайте в новом разборе для подписчиков Клерк.Система: «КЭП для СФР с 1 сентября 2026: старый сертификат не примут — проверьте сейчас».
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