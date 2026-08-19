Аванс на УСН с НДС, а отгрузка на АУСН: эксперт пояснила, как выставлять УПД

С момента перехода на АУСН нет обязанности по НДС, поэтому в УПД ставят ставку «Без НДС».

ИП на УСН «доходы - расходы» с НДС 5% перешел на АУСН с 1 августа 2026 года.

30 июля пришла оплата от покупателя, а реализацию выписывают в августе.

Указывать ли в этом случае в УПД НДС – поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Поступление оплаты в июле – отражают с НДС. Нужно рассчитать НДС с аванса по ставке 5% и выставить покупателю счет-фактуру на аванс.

По реализации в августе (отгрузке) выписывают без НДС.

С момента перехода на АУСН ИП перестал быть плательщиком НДС, поэтому в УПД ставят ставку «Без НДС».

Что происходит с налогами:

НДС с аванса — останется в бюджете . Зачесть его после отгрузки в августе нельзя, так как уже утратили статус плательщика НДС.

Налог по АУСН — с этой суммы не платят. Доход получили в июле и уже учли при УСН (кассовым методом). При АУСН доход тоже признается кассовым методом.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.