Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: НДС в строительстве на ОСНО и УСН в 1С:Бухгалтерия 8.3
НДС
Читать 1 мин
Эксклюзив

Аванс на УСН с НДС, а отгрузка на АУСН: эксперт пояснила, как выставлять УПД

С момента перехода на АУСН нет обязанности по НДС, поэтому в УПД ставят ставку «Без НДС».

1,4 тыс. просмотров36 открытий

ИП на УСН «доходы - расходы» с НДС 5% перешел на АУСН с 1 августа 2026 года.

30 июля пришла оплата от покупателя, а реализацию выписывают в августе.

Указывать ли в этом случае в УПД НДС – поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Поступление оплаты в июле – отражают с НДС. Нужно рассчитать НДС с аванса по ставке 5% и выставить покупателю счет-фактуру на аванс.

По реализации в августе (отгрузке) выписывают без НДС.

С момента перехода на АУСН ИП перестал быть плательщиком НДС, поэтому в УПД ставят ставку «Без НДС».

Что происходит с налогами:

  • НДС с аванса — останется в бюджете. Зачесть его после отгрузки в августе нельзя, так как уже утратили статус плательщика НДС.

  • Налог по АУСН — с этой суммы не платят. Доход получили в июле и уже учли при УСН (кассовым методом). При АУСН доход тоже признается кассовым методом.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка»Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка