Аванс на УСН с НДС, а отгрузка на АУСН: эксперт пояснила, как выставлять УПД

ИП на УСН «доходы - расходы» с НДС 5% перешел на АУСН с 1 августа 2026 года.
30 июля пришла оплата от покупателя, а реализацию выписывают в августе.
Указывать ли в этом случае в УПД НДС – поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Поступление оплаты в июле – отражают с НДС. Нужно рассчитать НДС с аванса по ставке 5% и выставить покупателю счет-фактуру на аванс.
По реализации в августе (отгрузке) выписывают без НДС.
С момента перехода на АУСН ИП перестал быть плательщиком НДС, поэтому в УПД ставят ставку «Без НДС».
Что происходит с налогами:
НДС с аванса — останется в бюджете. Зачесть его после отгрузки в августе нельзя, так как уже утратили статус плательщика НДС.
Налог по АУСН — с этой суммы не платят. Доход получили в июле и уже учли при УСН (кассовым методом). При АУСН доход тоже признается кассовым методом.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.
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