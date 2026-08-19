В России могут ограничить экспорт ароматических углеводородов из-за дефицита сырья

Власти могут ограничить экспорт ароматических углеводородов, но из-за высоких цен зарубежные поставки и так почти остановились, поэтому формальный запрет может не изменить ситуацию на рынке.

В середине августа 2026 года правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции рассматривает ограничение поставок бензола, фенола, толуола и ксилолов за рубеж, чтобы перенаправить это сырье на внутренний рынок. Мера призвана решить проблему нехватки компонентов для производства бензина, которые нефтекомпании сейчас активно используют для повышения октанового числа топлива. Участники дискуссии пока не пришли к единому решению из-за разногласий по поводу бензола и фенола, пишет «Коммерсант».

Производство ароматических углеводородов в России стабильно снижается. В прошлом году выпуск бензолов сократился на 10,3% (до 1,3 млн тонн), толуола — на 6,8% (до 361 тыс. тонн), ксилолов — на 17,3% (до 370 тыс. тонн). Дефицит сырья уже привел к резкому росту цен: стоимость фенола достигла 135-150 тыс. рублей за тонну, а ортоксилола и толуола — 250 тыс. рублей за тонну.

Глава трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко рассказал, что ароматические углеводороды сейчас необходимо максимально направлять на производство высокооктановых бензинов, поэтому запрет на экспорт таких соединений выглядит логичным в условиях эмбарго на зарубежные поставки и дефицита бензина на внутреннем рынке.

В Минпромторге заявили, что ведут постоянный мониторинг ситуации и при необходимости примут меры для приоритетного обеспечения внутреннего рынка. При этом эксперты отмечают, что из-за высоких цен экспорт этих соединений и так практически остановился, поэтому формальный запрет может не оказать существенного влияния на доступность сырья для нефтехимии.