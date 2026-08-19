Минпромторг: бизнес заплатит 22,7 млрд рублей в год на технологический сбор

Расходы компаний на технологический сбор достигнут 136,2 млрд рублей, следует из проекта Минпромторга. При этом система маркировки будет блокировать ввод товара при неполной оплате.

Минпромторг представил проект порядка исчисления и уплаты технологического сбора на электронику. По оценке ведомства, затраты бизнеса на выполнение новых требований составят 136,2 млрд рублей в 2026-2031 годах, или около 22,7 млрд рублей ежегодно.

Техсбор будут рассчитывать автоматически на основании данных о товаре из системы маркировки. Оператор маркировки должен будет в течение одного календарного дня после уведомления о вводе товара в оборот передать сведения в ГИСП. Система сверит начисленную сумму с данными ФНС об оплате и подтвердит возможность ввода товара в оборот. Если сбор не уплачен или перечисленной суммы недостаточно, оформление товара в маркировке будет заблокировано.

Минпромторг предупреждает, что нововведение может увеличить сроки ввода товаров в оборот, поскольку сбор придется уплачивать заранее.

О планах задействовать технологический сбор для импортной электроники стало известно осенью 2025 года. Мера направлена на поддержку отечественного производства микроэлектроники. Ставки сбора зависят от стоимости продукции: для смартфонов они составляют 250 рублей за единицу, для ноутбуков — 500 рублей.

Изначально запуск техсбора планировался на 1 сентября 2026 года, однако правительство перенесло дату на 1 декабря.