⚡️ Итоги дня: Тайвань раздаст $7,4 млрд, «М.Видео» заморозила цены, «2ГИС» обновил рейтинги, а «Яндекс Go» тестирует проверку возраста через Госуслуги

Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до максимума с 2018 года.

Каждый второй россиянин (54%) замораживает фрукты и ягоды, чтобы продлить «вкус лета».

Цифровой маркетплейс разработают в Амурской области для жителей, живущих в труднодоступной местности. Платформа «Цифровая деревня» сможет обеспечить людей продуктами питания и товарами первой необходимости.

«М.Видео» заморозила цены на на отдельные модели смартфонов, ноутбуков, ПК и другой техники перед началом учебного года. Акция продлится до 21 сентября 2026.

«2ГИС» обновил принцип формирования рейтинга организаций, сообщили в компании. Теперь он учитывает оценки и отзывы людей, которые «точно были» в заведении.

На месте бывшего склада Mercedes-Benz в Подмосковье появится молочный завод «Логика молока».

Выручка пищевых предприятий Москвы за пять лет выросла почти на 80%. К 2030 году объем может вырасти еще примерно на 45%, достигнув 1,2 трлн рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Яндекс Go» начал тестировать в Подмосковье проверку возраста через Госуслуги для аренды электросамокатов.

«Яндекс» разработал набор духовно-нравственных тестов для ИИ. Они нужны, чтобы понять, насколько нейросеть соответствует «духу времени и ценностям страны».

Результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) должны быть приоритетными при зачислении выпускников в вузы, победители олимпиад могут получать дополнительные баллы к ЕГЭ и поступать в престижные учебные заведения на общих основаниях. Так считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

Иркутская, Сахалинская, Рязанская, Московская и Калужская области возглавили рейтинг российских регионов, жители которых тратят больше всего средств на подготовку детей к школе.

Почти три четверти россиян (74%) не берут с собой в путешествие вещи, которые можно заказать в местный ПВЗ.

Инфраструктурой для беспилотной авиации к 2030 году планируется оснастить 35 субъектов РФ. БПЛА будут применять для доставки.

Курьеры в Новосибирске оказались самыми быстрыми в России — летом они успевают доставить еду из ресторана в среднем за 9 минут.

В Находке открыли пешеходный маршрут «Тропа осьминога» длиной 6,2 км. Он соединяет бухты Козина, Отрада и Прозрачная и сможет принимать до 70 тыс. человек в год.

Подмосковье, Ленинградская область, Татарстан и регионы Северного Кавказа имеют наибольшую популярность у российских туристов осенью 2026 года.

Каждый шестой россиянин (17%) считает, что знание иностранных языков помогает строить карьеру больше, чем получение второго высшего образования.

ЛДПР призывает не пускать в страну иностранцев с долгами по алиментам в РФ.

Роман Льва Толстого «Война и мир» стал самым популярным произведением у пользователей электронно-библиотечной системы «Лань».

Дочернее предприятие «Камаза», ПАО «Нефаз», в первой половине 2026 года выпустило 785 пассажирских автобусов, что на 51% больше, чем годом ранее

Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214 и выдала АО «Туполев» объединенный сертификат типа.

«Аэрофлот» оформил первую в РФ электронную грузовую авианакладную.

Время досмотра легкового автомобиля и туристического автобуса на пограничном переходе нужно сократить до трех минут. Так считает зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.

Почти 4 тыс. жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках.

Специалисты Сеченовского университета впервые в России провели эндопротезирование тазобедренного сустава с применением активной роботической системы.

ЛДПР предложила ввести единый сертификат на лечение в санаториях для пенсионеров.

Подмосковье обеспечило 734 тыс. выплат многодетным на школьную форму за пять лет.

В Москве запустили трамвай в преддверии нового сезона в Театре Табакова. Объявлять остановки будут голосами артистов театра.

Московские школьники создали робота для адресного внесения удобрений в почву.

Узбекский язык добавили в мессенджер «Макс».

В Пекине открыли круглосуточную роботизированную кофейню. Антропоморфная машина может готовить 202 чашки кофе в час.