Суд признал недостоверными показания блогера Чекалиной по делу о выводе 250 млн рублей

Показания Валерии Чекалиной признали недостоверными. Блогер пыталась исказить факты преступления, тогда как доказательства подтверждают ее осознанные действия при выводе 250 млн рублей.

Гагаринский суд Москвы признал недостоверными показания блогера Валерии Чекалиной по делу о незаконном выводе 250 млн рублей.

Суд установил, что блогер намеренно исказила обстоятельства преступления, чтобы избежать ответственности за валютные операции по поддельным документам. Материалы дела подтверждают, что Чекалина действовала осознанно в составе устойчивой группы.

«Показания опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами и даны подсудимой Чекалиной с целью исказить фактические обстоятельства совершенного преступления», — сказано в судебных материалах.

Поскольку Чекалина не признала вину, ее утверждения были отвергнуты как противоречащие доказательствам, представленным в ходе заседаний.

24 июля 2026 года блогера приговорили к пяти годам условно и назначили штраф в размере 765 млн рублей. Государственное обвинение не согласилось с таким решением и намерено добиваться ужесточения наказания в апелляционном порядке.