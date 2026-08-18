Транспортные документы от «Платформы ЭПД» можно будет подписывать через «Госключ»

Водители и предприниматели смогут подписывать электронные перевозочные документы со смартфона. Новый функционал готовят к обязательному переходу на ЭПД с 1 сентября 2026 года.

«Платформа ОФД» присоединилась к соглашению Минцифры о развитии и внедрении мобильной электронной подписи «Госключ». В рамках сотрудничества компании предстоит интегрировать сервис в «Платформу ЭПД».

После интеграции участники перевозок — грузоотправители, перевозчики и грузополучатели — смогут подписывать электронные перевозочные документы со смартфона. В том числе это касается электронных транспортных накладных (ЭТрН).

Для подписания документов не потребуется компьютер и физический носитель электронной подписи: необходимые действия можно будет выполнять через мобильное приложение «Госключ».

Функционал готовят к обязательному переходу на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года. В частности, наемные водители смогут во время рейса подписывать документы усиленной квалифицированной электронной подписью физлица с мобильного телефона.

«Для предпринимателей и водителей сотрудничество с “Госключом” означает реальную мобильность в оформлении электронных перевозочных документов. С 1 сентября 2026 года документы будут подписываться на разных этапах перевозки, при этом водители и предприниматели часто находятся непосредственно в рейсе и не имеют постоянного доступа к компьютеру», — рассказала руководитель по массовым продуктам «Платформы ОФД» Наталья Семенова.

По словам руководителя проекта «Госключ» Минцифры России Романа Клина, подписание документа со смартфона занимает 15–20 секунд, а созданная через сервис подпись имеет такую же юридическую силу, как квалифицированная электронная подпись на токене.

В рамках соглашения Минцифры также будет оказывать методическую и техническую поддержку при интеграции «Госключа». Стороны планируют проводить обучающие мероприятия и готовить материалы по работе с сервисом.

«Платформа ЭПД» входит в перечень аккредитованных операторов информационных систем электронных перевозочных документов.

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